“Quiero redondear estos 20 años musicales con el gramófono”

Yo quiero seguir haciendo mi música original. Siempre he batallado por eso, de hacer cosas nuevas. Tato Marenco quiere triunfar con sus canciones, quiero dejar huella en ese sentido, soy una mezcla entre Caribe y folclor, porque a mí me encanta también la música de las Islas. Soy fanático de la música de Haití, de la sonoridad de Joe Arroyo y con base en eso he construido mi historia.