El misil que logró cambiar el corazón de Héctor Abad Faciolince

Aquel 27 de junio de 2023 quizá sea una fecha que le quede grabada por siempre al escritor colombiano. Ese día, fue víctima del bombardeo ruso de Kramatorsk cuando se encontraba en una pizzería acompañado de la fallecida colega Victoria Amelina, el ex Alto Comisionado para la Paz Sergio Jaramillo y la periodista Catalina Gómez.

En una reciente entrevista con EFE, Abad confesó que la literatura es el salvavidas que le ayuda a digerir las vivencias complejas, ejemplo de ello es su último libro ‘Salvo mi corazón, todo está bien’, que le ayudó para reconciliarse con su propio corazón.

(Le puede interesar: Murió Julio E. Sánchez Vanegas, pionero de la Radio y TV. nacional)

“Antes de este libro no tenía una relación particular con el corazón. Me parecía un órgano más, una víscera más, sin ninguna carga emocional o simbólica. Sin embargo, siempre me había llamado la atención un hecho real de un cura que se había ido a vivir a mi casa esperando un trasplante de corazón después de que me había separado”.

Con ello, logró un viaje introspectivo. A través de la narrativa, Abad se sumergió en las profundidades de su ser, utilizando la escritura como un instrumento de autoexploración.

“Mientras empecé a escribir esa historia también enfermé del corazón. Me hicieron una operación de corazón abierto y entendí la dimensión psicológica mucho más compleja que tiene enfermarse de algo que uno sabe que si se para se muere”.