El mágico vuelo de un mariposario con identidad Mokaná

Al entrar en el mariposario, el visitante se encontrará con una variedad de árboles florales y frutales que hacen el papel de generador de alimento para las docenas de mariposas que sobrevuelan diariamente y viven en el lugar.

Marlene Chávez, autoridad tradicional de la cultura indígena mokaná y cofundadora de dicha fundación, recuerda el amor que le tiene a las mariposas desde que era una niña y narra lo dichosa que encuentra al hacer parte de este proyecto.

“Cuando estaba niña habían muchas más mariposas y yo crecí viéndolas en todas parte; sin embargo, mi madre me inculcó algo que nunca se le puede hacer a un niño y es el miedo. Ella me decía que las mariposas podían dejarme ciega; sin embargo, nunca dejé mi vínculo con ellas. Hoy en día me siento muy feliz de hacer parte de este gran proyecto”, afirmó la cofundadora.

La ambientalista local se refirió al nacimiento de este proyecto que actualmente impacta a familias de la comunidad.

“La Fundación Butterfly Caribe nace por Jhon Ortega, uno de mis ahijados que también tenía la idea de crear un mariposario que además de servir como un espacio de conversación, mejorara la calidad de vida de varias familias de los corregimientos de Paluato y Guimaral”, expresó.

Finalmente, Chávez dijo que la idea es mantener el lugar tal cual para una mejor experiencia del visitante.

“El mariposario se encuentra en territorio ancestral de la etnia mokaná, es un lugar completamente natural. La idea es mantenerlo de esta manera para que el turista cuando venga y disfrute realmente de lo que es la madre tierra”.