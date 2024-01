Influencer que denuncia estafas en Cartagena por precios, recibe amenazas

En su video, el influencer señaló que a 800 metros de llegar a la zona turística, varios jóvenes se acercan a los vehículos haciéndose pasar por guías, ofreciendo llevar a los turistas a puntos clave y estacionamientos improvisados, exigiendo dinero y golpeando los autos cuando no lo reciben.

Durante una entrevista en la playa, RoyKing50 habló con un turista que afirmó que no regresaría al lugar. "Si me preguntas si volvería a Barú, no lo haría. Hace 20 años vine y era realmente una isla hermosa... ahora es un desastre, vergonzoso. Hay peligro con la gente, con todo", expresó el turista entrevistado por Royking50.

Al parecer, la publicación del contenido por parte del creador generó molestia entre algunos lugareños que se sintieron identificados y ofendidos por las acusaciones de Tatis, llegando al punto de amenazarlo.