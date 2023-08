El historiador inglés que recorrió Colombia en “bus”

Literalmente no fue en bus, pero casi. En el sentido estricto de la palabra, se interesó por descubrir la historia del país de la gente de a pie, no la de sus próceres, y esto marcó la metodología que implementó para reconstruir y entender el pasado. Malcolm Deas, quien murió el sábado 29 de julio, no se dejó influenciar por modelos académicos para abordar la historia y, tal vez por eso mismo, en sus escritos entregó una mirada reflexiva de los temas que estudió, sobre todo del siglo XIX en Colombia. Llegó al país por primera vez en diciembre de 1963, gracias a una beca del Institute of Current and World Affairs, con apenas algunos libros leídos sobre Colombia, pero con el interés profesional, como historiador de la Universidad de Oxford, de estudiar una nación poco conocida para los ingleses.

En ese entonces quería viajar, conocer y ver por su propia cuenta. A su arribo, leyó todo lo que pudo y luego se dedicó a recorrer el territorio nacional, en lugares a los que, en muchas ocasiones, lo llevaba la coincidencia o una oportunidad, y lo hacía casi siempre en bus.

“Miré un mapa, y mis ojos se tropezaron con Colombia”, es la respuesta que le dio a Eduardo Posada Carbó, historiador barranquillero y exalumno suyo en Oxford, cuando le preguntó sobre las razones para venir a desarrollar su carrera aquí. Se lo dijo en el marco de una serie de conversaciones que sostuvieron entre septiembre de 2021 y febrero de 2022, con motivo del homenaje que la Universidad del Norte le hizo en abril 27 de 2022, al concederle un Doctorado Honoris Causa en Ciencias Sociales y publicar el libro Malcolm Deas: historiador de Colombia, del cual Posada fue su director y en donde plasma apartes de esa conversación en la introducción.

El día de la ceremonia de entrega del doctorado, el rector de Uninorte, Adolfo Meisel destacó el talante intelectual de Deas y el interés que siempre tuvo por las fuentes poco conocidas o usadas. “Se puede afirmar, sin ninguna duda, que Deas es el historiador extranjero que más ha influido en las últimas décadas en la historiografía colombiana. Su aporte académico ha sido refrescante, bien fundamentado, a veces irónico y en ocasiones irreverente. Su huella ha sido plasmada en sus múltiples ensayos, libros, conferencias y, por supuesto, en la gran cantidad de alumnos colombianos que ha tenido a lo largo de su vida”, dijo Meisel.

A Deas se le reconoce por el empeño que, como historiador, siempre mantuvo para entender cómo se vivió el pasado. Gustavo Bell, uno de los tantos exalumnos suyos en Oxford, lo describe como un académico singular, cuyo principal aporte fue promover una aproximación heterodoxa a la historia de Colombia, es decir, despojada de sesgos ideológicos o partidistas, y abierta a los más diversos campos y sectores de la sociedad.

“Consistente con esa forma de abordar la historia, sus ensayos y artículos siempre serán fuente de inspiración para los historiadores. Si hoy la historia de Colombia se ha enriquecido notablemente, se debe en gran parte a que él les dio valor a muchos temas que hasta entonces permanecían invisibles o no merecían la atención de los historiadores. Malcolm Deas nos enseñó a ver la historia con una visión amplia. Nos enriqueció la visión de nuestra historia”, agregó Bell.

Fue un historiador a contracorriente, como lo señala Posada: “Su obra no se deja encasillar”. Principalmente, por su inclinación a no respetar excesivamente ninguna metodología. Se destacó por sus “propuestas originales y argumentos desafiantes frente a posturas que dominaron por décadas (y siguen dominando) en la historiografía colombiana”, describe Posada en la introducción del libro Malcolm Deas: historiador de Colombia, de la Editorial de Uninorte.

La mirada que Malcolm Deas hizo de esa Colombia que no se contaba definitivamente sirvió de inspiración para una generación de historiadores nacionales que encontraron en su trabajo inspiración para desarrollar su carrera. Por eso Deas también fue un precursor y les mostró a los académicos que, para reconstruir la historia, a veces toca salirse de los lugares comunes y montar en bus para untarse de realidad. Después de todo, la historia le pertenece a la gente de inspiración para una generación de historiadores nacionales que encontraron en su trabajo inspiración para desarrollar su carrera. Por eso Deas también fue un precursor y les mostró a los académicos que, para reconstruir la historia, a veces toca salirse de los lugares comunes y montar en bus para untarse de realidad. Después de todo, la historia le pertenece a la gente.

Malcolm Deas, el académico Nació en 1941, en Charminster, condado de Dorset (Reino Unido)

Fue uno de los historiadores colombianistas de mayor prestigio en el ámbito nacional. Estudió Historia Moderna en la Universidad de Oxford, fue becario del Institute of Current and World Affairs de Nueva York, fellow del All Souls College al recibir el Prize Fellowship y director del Centro de Estudios Latinoamericanos de St Antony’s College. Tuvo una larga y productiva vida académica de más de 50 años de docencia universitaria e investigación, centrada, principalmente, en la historia de los siglos XIX y XX de Colombia. Aquí vivió dos años, entre 1963 y 1965, pero fue un asiduo visitante y en 2008 se le concedió la nacionalidad colombiana. Sus múltiples publicaciones sobre la historia del país abordan temas como el caciquismo, la historia de los impuestos, las guerras civiles, el café, la inseguridad y sus consecuencias económicas, la interacción de las políticas locales y nacionales, la interpretación de la violencia, entre muchos otros.

Interés por Colombia

“Yo quise ver el mundo, viajar a tierras lejanas, así era yo, romántico cuando joven. Quería llegar a un país donde no había ingleses. Después de mi primer grado miré el mapa, pasé por América Central, donde había países bonitos, pero reducidos de tamaño, e identifiqué un enorme país: Colombia. En mi universidad no encontré a nadie que conociera sobre el país y en la biblioteca había pocos textos. Entonces escogí venir a Colombia y llegué a finales de 1963”. Malcolm Deas, 27 de abril de 2022.