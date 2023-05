EL HERALDO gana premio internacional de diseño por segunda vez consecutiva

En el marco de la edición número 44 del Concurso creativo ‘Best of News Design’ realizado por la Society for News Design (SND) en el que se presentaron más de 2700 trabajos de medios de comunicación impresos y digitales, EL HERALDO se hizo merecedor del Premio de Excelencia otorgado por la organización, por segunda vez consecutiva.

El diseñador gráfico Félix Mejía, perteneciente a esta casa editorial, fue el galardonado con su trabajo titulado ‘El camino de amor y aventuras del Dios del Trueno’ en el que se hacía un repaso de la trayectoria en el multiverso del superhéroe Thor por el estreno de la cinta ‘Thor: amor y trueno’.

En este premio participan medios de todo el mundo tales como The New York Times, The Washington Post, National Geographic, entre otros y acorde a la organización “es el máximo honor que se puede otorgar a una publicación o publicaciones durante el Concurso Creativo SND. El panel de jueces evalúa las publicaciones en función de la redacción, la narración visual, la fotografía, los titulares, el uso de recursos, la ejecución, la voz y el diseño general a partir de tres ediciones completas”.

