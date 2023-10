EL HERALDO: 90 años de una historia escrita para perdurar en el tiempo

Además, el nombre EL HERALDO fue escogido luego de realizar un concurso popular que ganó la joven barranquillera Alicia Pacheco Hoyos.

“Ya el diario liberal EL HERALDO estaba circulando, apoyado por un grupo de amigos llenos de entusiasmo, cuando se vio que no estaban sólidas las bases financieras de sustentación, fue entonces cuando Enrique A. de la Rosa y todos los compañeros que junto a él estaban resolvieron entregarlo a otros amigos de las mismas tendencias liberales. Los doctores Pumarejo y Manotas resolvieron formar la sociedad comercial que debería financiar la empresa periodística y me invitaron a mí a que me pusiera al frente de ella. Así se hizo y llevamos aportes iguales a la nueva empresa”, aseguró Juan B. Fernández Ortega, según lo indican documentos que resumen la historia de EL HERALDO.