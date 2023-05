El director Damien Chazelle presidirá el jurado del Festival de Venecia 2023

El cineasta estadounidense Damien Chazelle, director de películas como’Babylon’ o ‘La La Land’ , ha sido elegido como presidente del Jurado Internacional del 80 Festival de Cine de Venecia, que tendrá lugar entre el 30 de agosto y el 9 de septiembre, informó hoy la organización.



“Durante diez días, todos los años, esta ciudad de arte, de Tintoretto, Tiziano y Veronese, se transforma en una ciudad de cine, y me siento halagado y honrado de ser invitado a liderar el jurado de este año. No veo la hora de descubrir esta nueva selección de grandes películas”, dijo el cineasta al aceptar la presidencia del jurado en una nota.



Chazelle ha abierto el Festival de Cine de Venecia en dos ocasiones con una de sus películas, en 2016 con ‘La La Land’ y en 2018 con ‘First Man’.



‘La La Land’ obtuvo 14 nominaciones a los Oscar y ganó seis, incluido el de Mejor Dirección, con lo que se convirtió en el director más joven en recibir este premio, mientras que su reciente película ‘Babylon’ (2022) recibió tres nominaciones a los Oscar.



El Jurado de esta edición de la ‘Mostra’, cuyos integrantes aún no han sido comunicados, es el encargado de asignar los siguientes premios oficiales a los largometrajes en competición.



Se trata del León de Oro a la Mejor Película; León de Plata, gran Premio del Jurado; León de Plata al Mejor Director; Copa Volpi a la mejor Interpretación femenina y a la mejor Interpretación masculina: Premio Especial del Jurado, Premio al Mejor Guión, Premio Marcello Mastroianni a un joven actor o actriz emergente.



Por otra parte, también se anunció que la directora francesa Alice Diop será la presidenta del jurado que otorgará el Premio Opera Prima de Venecia ‘Luigi De Laurentiis’ y el director italiano Jonas Carpignano presidirá el jurado de la sección ‘Orizzonti’.