El corazón del patrimonio carnavalero latió en la Vía 40

Engalanando el desfile estuvo Edith María Caro, quien decidió rendirle tributo a la ‘Novia eterna de Barranquilla’, Esthercita Forero, con un disfraz que tiene como objetivo exaltar su aporte al Carnaval.

“Yo antes bailaba en la Vía 40, pero cada vez que terminaban los desfiles me decían ‘tómame una foto con Esthercita Forero’ y por eso decidí comenzar a disfrazarme de ella hace 26 años”, le contó a este medio .

Con una sonrisa que no le cabía en su rostro confesó que sin el Carnaval “no puede vivir” y la alegría que le da a su corazón es única al poder participar de los eventos de la fiesta más grande de Barranquilla.

“Cada vez que una persona me pide una foto yo me siento feliz porque eso hace parte de esta fiesta y poder representarlo en espacios como este me da mucha satisfacción”, contó

Asimismo, desde hace cinco años Diego Altamiranda lleva sobre sus hombros la responsabilidad de garantizar que los disfraces ‘Gigantonas’, Son de Negro y Junior tu papá participen en las carnestolendas.

“Es un orgullo grande para mí poder continuar con el trabajo de mi papá quien duró 70 años recorriendo la Vía 40 durante el Carnaval y desde que falleció he asumido su rol, para honrar su vida y amor por esta fiesta”, contó a EL HERALDO.

A pesar de sentir que “pasan desapercibidos” por lo llamativo de las danzas con las que comparten escenario, Altamiranda asegura que el solo hecho de poder estar en el desfile es motivo de alegría para él y su familia.