El color púrpura, el clásico de 1985, tendrá remake que se estrena en enero

Esta nueva versión, que reveló su tráiler, está protagonizada por Taraji P. Henson (What Men Want, Hidden Figures), Danielle Brooks (Peacemaker, Orange Is the New Black), Colman Domingo (Ma Rainey's Black Bottom, Fear the Walking Dead), Corey Hawkins (In the Heights, BlacKkKlansman), H.E.R. (Judas and the Black Messiah, Beauty and the Beast: A 30th Celebration), Halle Bailey (The Little Mermaid, Grown-ish), Aunjanue Ellis-Taylor (King Richard, If Beale Street Could Talk) y Fantasía Barrino (en su gran debut cinematográfico).

Además, está dirigida por Blitz Bazawule (Black Is King, The Burial of Kojo) y producida por Oprah Winfrey, Steven Spielberg, Scott Sanders y Quincy Jones.