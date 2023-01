‘El club de los 200’: los mejores de la historia

A pesar de que la revista enfatizó cuáles fueron los parámetros utilizados en el armado de la lista, fanáticos y expertos en música consideran que este listado es “incongruente”, debido a las contradicciones que presenta.

Shakira es una de las grandes ausentes del listado, por lo que ha llamado la atención. Alberto Marchena Jr., experto en música, sostuvo a esta casa editorial: “Que Shakira esté o no presente es un tema relativo porque no sabes cómo están midiendo esto, porque si es por voces nunca puedes poner a Bob Dylan por encima de otros. Todo es confuso. Shakira es una gran artista, probablemente no es una voz absolutamente privilegiada y este listado parece que se guía por las voces, pero si es así Freddy Mercury debería estar en el top 5; entonces, es muy incongruente”.

En ese sentido, Leopoldo Calderón destacó que el listado no fue hecho por los fanáticos, sino por “un segmento especializado de prensa, tanto los trabajadores directos o colaboradores y para ellos Shakira simplemente no es lo suficientemente representativa para articularla con los doscientos artistas que la anteceden”.

Finalmente, para Rainiero Patiño hay justos argumentos para pensar que puede estar en la lista. “Los colombianos debemos ver a Shakira como lo que es, el referente histórico de trascendencia internacional. Lo que ha logrado ella en su carrera no lo había hecho ninguno otro. Shakira trascendió las fronteras, por eso creemos que debía estar ahí, debemos ver es cómo lo ven desde afuera”.