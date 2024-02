“El Carnaval ha sido la oportunidad de reconectar con mi esencia”

Con esa especie de embrujo carnavalero Natalya creció no solo acumulando fotos rodeada de disfraces del Carnaval, sino que después de participar en un par de reinados seguía conectada con la fiesta.

Sin embargo, como el sueño de casi todas las chicas al crecer, el de Naty era ser reina del Carnaval, pero no una que se viera bonita, sino que fuese capaz de entender que hay mucho más detrás de cada puesta en escena.

“Fíjate que yo le cuento a la gente que hubo un momento en el que yo me olvidé de que quería ser reina y no me creen. Me enfoqué en mi carrera y luego en mi trabajo como periodista, pero creo que ahí fue que volví a reconectar a través de las historias de quienes construyen todos los días la fiesta”, dijo la sabanalarguera en su diálogo con EL HERALDO.