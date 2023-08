El cantante Alex Campos reveló que pasó por una dura crisis de salud

En dialogo con el programa Lo Sé Todo del Canal 1, el intérprete relató el momento que tuvo que afrontar en diciembre del 2019 después que los médicos le diagnosticaron arritmia cardiaca en el corazón.

Asimismo, aseguró que su refugio para afrontar este duro momento fueron sus propias canciones, a las que se aferró para superar la enfermedad.

“Me tenían que operar, me asusté más que el dolor de garganta que me dio en 2002. Venía de una gira de medios por diferentes países y pensé que era por el cambio de altura, la fatiga, hasta que un día me desmayé y me dicen “usted casi se muere”, aseguró Campos.

El intérprete de canciones como Tu Poeta, Me robaste el corazón y Bajo el Sol aseveró que el problema de salud le cambió los planes de los próximos tres meses, en los que tuvo que suspender las actividades musicales que tenía prevista.

“Me puse a cantar mientras me estaban operando y algo pasó, algo cambió. De repente, vino el jefe de cardiología y me dijo quiero darte quince días para la operación. Volví a los quince días y ya me dijo que no me iban a operar por ahora. Es un milagro en la vida Alex Campos, no me operaron, no seguí tomando pastillas, seguí montando bicicleta y mi corazón se estabilizó”, dijo el bogotano.

Campos mencionó que uno de sus dos perros también se encuentra atravesando un momento complejo de salud debido a que desarrolló un cáncer, pero que espera que Dios obre también sobre su mascota.