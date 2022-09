‘El árbol rojo’: una cinta con talento costeño y música de gaita

“Fue un personaje interesante porque lo hago al lado de dos actores naturales, así que no se me debía notar mi experiencia, todo debía ser espontáneo. Las escenas del día siguiente me las entregaban en la noche, así que iba viviendo el viaje de Eliécer como actor y persona”.

Vergara reflexionó sobre el mensaje que deja la cinta a los espectadores, haciendo énfasis en que los tres personajes, que son tan distintos, logran crear una hermandad.

“Es una metáfora que invita a que a partir de las diferencias encontremos en el país un mismo objetivo y luchemos por lograrlo”.

Sobre la música de gaita, sostuvo que la disfruta mucho y que desde su faceta como guionista y director se he valido mucho de esta.