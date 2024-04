“El amor propio vence el temor y todo temblor”: ‘NoriQui’

Una de las fórmulas que encontró en el camino Quinto Méndez fue la del poder del TE, la cual descubrió por su pelo, el cual siempre ha cuidado al máximo.

“Cuando a mí me dicen que me deben hacer una cirugía y que me debía cortar el pelo, eso me dio durísimo. Me quedó por arriba de los hombros, nunca en mi vida, en los 30 años de vida que llevaba, me había cortado el pelo tan cortico. Yo todos los días me veía al espejo y me decía ‘¡Ay, ese pelo horrible!’, pero una amiga me dijo que si lo declaraba así saldría malo, y me habló de la fórmula del TE: AmaTE, QuiéreTE, ConsiénteTe, ConóceTE, PerdónaTE, AcéptaTE, ReinvéntaTE, CuídaTE, EmpodéraTE, en otras palabras ÁmaTE”.

Agregó que hay una frase que está en el epílogo del libro que la hace reflexionar: “El amor propio vence el temor y todo temblor. Con esa me quedo, Dios me regaló una persona maravillosa, un español que me ama mucho y me ha ayudado en el proceso, así que el final está dedicado al amor en todas sus dimensiones. El amor fraternal, el amor espiritual, el amor propio que es tan importante y en estos procesos de enfermedad lo que uno primero puede perder es el amor propio”.

El próximo jueves 11 de abril, ‘NoriQui’ será una de las invitadas al evento ‘Mujeres de impacto, construyendo sororidad’, organizado por EL HERALDO, el cual se realizará desde las 9:50 a. m. en el salón Lluvia de Oro del Hotel Dann Carlton.

Junto a ella estarán la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello; la reina del Carnaval 2024, Melissa Cure; la bloguera Marcela McCausland, la periodista Camila Chaín y Claudia Quintero, CEO de la Fundación Hilos de Fe y Esperanza. También se suman al evento Efraín Cepeda, del Comité Intergremial del Atlántico; el artista Felipe Galofre y el influencer Javier Vivic.