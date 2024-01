Actor Samuel Theis, de "Anatomía de una caída", investigado por abuso sexual

El director e intérprete, de 45 años y conocido también por "Mil noches, una boda" ("Party girl", 2014), alega que al coincidir con el técnico en los días siguientes ambos hablaron de forma distendida y acordaron no hacerlo público.

Pero el 4 de julio la víctima envió un mensaje al realizador en el que indicaba que no creía haber dado su consentimiento para lo que ocurrió y compartió también su malestar con otros miembros del equipo.

"No estaba en mi estado normal, me siento como si me hubieran drogado", declaró el joven al medio Télérama.

Una investigación del diario Libération apunta que la productora puso en marcha un protocolo para mantener en adelante a Theis separado del resto del equipo y que se hicieron pesquisas recogidas en un dossier de 300 páginas.

Fuentes de la productora rechazaron hasta la fecha hacer declaraciones a EFE sobre el contenido de esa investigación y el desarrollo del rodaje.

La noticia ha salido a la luz en plena campaña de premios de "Anatomía de una caída", que se alzó con la Palma de Oro en su estreno en el Festival de Cannes de 2023 y que el pasado domingo sumó dos globos de oro (mejor guión y mejor película extranjera).

En la película de Justine Triet, Theis interpreta al marido de la protagonista (Sandra Hüller) en torno a cuya misteriosa muerte gira el argumento.

"Je le jure", con un elenco que incluye a Marina Foïs y Micha Lescot entre otros actores, es la tercera película de Theis como realizador.