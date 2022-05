“Es el proyecto más bonito y consciente que he realizado”

Encarnar a Federico Bravo aportó a su crecimiento profesional y personal. Bravo es un mercenario, pagano y asesino a sueldo que no tiene fe ni devoción por nadie.

“Lo disfruté mucho porque te permite explorar caminos de luz y oscuridad como actor y el llegar a interpretarlo y tener la posibilidad de jugar a partir de ahí fue muy gratificante y muy chévere. Siento que la acogida que está teniendo en el país hace parte de toda la disciplina que le entregué”, dijo el joven de 35 años.

La pandemia significó un tiempo clave para perfeccionar y explorar los elementos que deseaba expresar a la audiencia a través del personaje.

“Quería conocerlo y sentir cómo era un personaje de estos y el tiempo pandémico me sirvió para ir encontrando una forma, no exterior, sino interior. Me hacía muchas preguntas a diario acerca del personaje y de ahí fue saliendo su caminado, su manera de expresarse, las pausas que tiene. La pandemia me permitió explorar todo esto y llegar con una idea por lo menos de lo que yo quería expresar”, enfatizó.