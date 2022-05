Egan Bernal expresó su apoyo al candidato presidencial Federico Gutiérrez

Una vez más Egan Bernal es tendencia en redes sociales por opinar sobre política. Esta vez, expresó abiertamente a quien le dará su voto en las próximas elecciones presidenciales y explicó las razones.

Desde su cuenta de Twitter, el ciclista colombiano señaló que apoya al candidato del Equipo por Colombia Federico Gutiérrez y minutos después el aspirante a la Presidencia le agradeció su respaldo.

"Gracias Egan Bernal por tu apoyo, no defraudaré la confianza que me das. Me comprometo a hacer una Colombia diferente, justa, en orden y con oportunidades para que muchos jóvenes como tú puedan subir montañas que los lleven a la cima, a cumplir sus sueños", dijo el exalcalde de Medellín.