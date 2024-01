Echo: acción y suspenso en la nueva serie de Marvel

La ambientación abrió la puerta a una emocionante exploración, no solo del pasado de Maya, sino del de sus ancestros. “Una de las grandes diferencias en el personaje que me llamó la atención es que no es un personaje genérico de los pueblos nativos de Estados Unidos –dice Freeland–, sino alguien con un legado específico que debe adoptar el idioma y las tradiciones de su cultura”.

La también directora, Catriona McKenzie, estaba muy entusiasmada con formar parte del proyecto.

“Soy una realizadora indígena y cuando me enteré del proyecto, sabía que tenía que formar parte de alguna manera –dice McKenzie–. Fue muy inspirador que Marvel Studios tomara esta historia. Tener realizadores y productores nativos creó una infraestructura a mi alrededor que me permitió hacer una sola tarea y sentirme segura de que la historia sería contada de una manera culturalmente correcta”.