La Diva de la televisión nacional

Pero la versatilidad de Jessurum no se limita al periodismo. Como empresaria y emprendedora, ha incursionado en el mundo de la belleza con su línea de cremas y productos estéticos.

Esta iniciativa surgió a raíz de su experiencia, cuando enfrentó el desbastador diagnóstico de cáncer de seno en 2021. “El cáncer te deja muchas consecuencias físicas, te cambia la vida por completo”, compartió Jessurum.

Motivada por sus propias necesidades, decidió crear productos que abordaran los desafíos físicos que enfrentaba como resultado de su tratamiento.

“A raíz de las necesidades físicas que me dejó el cáncer, me vi en la necesidad de buscar shampoos y acondicionadores que fueran mucho más fuertes de los que ya había en el mercado, que me estimularan el crecimiento del cabello. Para mí era urgente tener el pelo largo y recuperar la textura de la piel. Entonces partiendo de mi necesidad creé mis cremas y productos”.

A lo largo de su carrera, Jessurum ha demostrado ser una mujer resiliente y multifacética. Su incansable búsqueda de la verdad en el periodismo y su capacidad para adaptarse y reinventarse la han convertido en una figura influyente en el panorama mediático del país. Con su compromiso con la excelencia y su determinación para superar cualquier obstáculo, Diva Jessurum continúa siendo una voz imponente y líder, ya no solo a nivel periodístico sino también empresarial.