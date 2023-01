Diva Jessurum contó que una disciplina espiritual le ayudó contra el cáncer

“Daniel era un discípulo, muy creyente, en la época de Nabucodonosor, y él no quería participar en esos grandes bacanales, ni las grandes comilones, ni en las superfiestas que armaban allá. Él decía que quería ser más cercano a Dios y en vez de participar de eso, le ofreció a Dios no comer harinas, no comer carne, no comer dulces, sino solamente lo necesario. Dominaba su mente y su cuerpo y ese era su sacrificio ante Dios”, dijo la barranquillera.

Pero además señaló que a raíz de este ayuno, su fe aumentó y comenzó a orar con mayor frecuencia, lo que, según su experiencia, le ayudó con su salud y sus exámenes, los cuales indicaron que su cáncer se había reducido en un 85%.

Sobre el ayuno y la práctica que incorporó en su día a día, la presentadora afirmó que “logró varios milagros porque está demostrado que ayunar, orar y ofrendar cambia la vida. Cambia el sentido”.