Disney celebra su centenario con la película Wish

El equipo detrás de la multipremiada cinta "Frozen" (2013) volvió a reunirse con la presión, no solamente de crear una película tan exitosa como la que protagonizan las hermanas Elsa y Anna, sino un proyecto que le hiciera justicia a un siglo de legado de uno de los estudios más influyentes de todos los tiempos.

"Era una gran responsabilidad pero al mismo tiempo era un privilegio y un gozo ser parte de esta historia", aseguró a EFE Peter Del Vecho, productor de "Frozen" y "Raya and the Last Dragon" (2021).

Después de reunir a "un montón" de personas del estudio y preguntarles qué significaba Disney para cada uno de ellos, Del Vecho y el productor mexicano Juan Pablo Reyes Lancaster-Jones llegaron a la conclusión de algo: "El ADN de Disney está en el acto de pedirle un deseo a las estrellas".

La idea proviene del tema "When You Wish Upon a Star" de la película "Pinocchio" (1940), que también acompaña el popular video del castillo de Disney que ha servido como introducción a sus películas durante años.

A eso se sumaron conceptos como la alegría y la esperanza, y con esta información, cinco años atrás, la creadora y codirectora de "Frozen", Jennifer Lee, emprendió lo que pensó que nunca más podría volver a hacer: Escribir una nueva historia desde cero.