“Disfruten conmigo un Carnaval 2024 con todo el tumbao”

Han sonado los 12 campanazos, y de inmediato los barranquilleros han recibido el 2024 con música carnavalera.

Son muchos los que se visten de colores y se llenan de maicena para darle la bienvenida al Carnaval, esa festividad que late en el corazón de cada currambero.

El conteo regresivo de la fiesta ya empieza a ser uno de los temas más conversados en las calles, y durante este 1° de enero muchos ya se “pintaron de blanco”. El 10 de febrero parece estar a la vuelta de la esquina y la soberana del 2024, Melissa Cure Villa empieza a vivir los días más emocionantes de su vida.

Ella fue la máxima figura elegida para presidir la celebración que promete llegar con todo el tumbao que caracteriza a los caribeños.

El 9 de septiembre de 2023 su vida cambió. Llegó la tan anhelada designación que modificaría por completo su cotidianidad.

“Definitivamente el 2023 fue el mejor año de mi vida, porque el mismo día que me gradué de la universidad fue el mismo día que me escogieron como soberana 2024 y las personas no saben lo feliz que me han hecho los últimos seis meses de mi vida”.

Melissa colgó cada una de las polleras que la han acompañado estos meses por un instante y se vistió de gala para reflexionar con EL HERALDO cada uno de los momentos que han marcado su año, en donde alejada de los comentarios negativos, está trazando los caminos para enfrentar con alegría la misión que le fue encomendada.

Sin imaginarse que así culminaría su 2023, hoy está cumpliendo su más anhelado sueño.

“La Melissa del 2023 empezó fuerte, pero sin saber el rumbo que la vida le tenía destinado para ella. Todavía no había terminado la carrera universitaria, no sabía precisamente a qué me quería dedicar. Pero al final del 2023, puedo decir que los sueños se cumplen, que con dedicación y esmero las cosas se logran”.