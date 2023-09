“Disfruta y gradúate, te esperamos en Barranquilla”: alcalde Pumarejo

Las emociones no se detienen para la nueva soberana que esta tarde recibió la llamada del mandatario, quién le manifestó que se buscaba que el nombramiento fuera espontáneo.

“La noticia me cogió bailando, lo más feliz, haciendo lo que más me gusta hacer. Lloré, una revoltura de emociones que me han hecho la mujer más feliz del mundo. Te doy gracias por esta oportunidad de poder representar nuestra ciudad, nuestra festividad”, dijo la joven.