Diomedes Dionisio dijo que desvanecimiento fue por usar bebidas energizantes

“Veníamos de un viaje largo por carretera desde Valledupar hasta acá -Necoclí-, son 12 horas y llegamos a la una de la madrugada, nos montamos en la tarima a las 2:00 a.m., y a las 4:00 a.m., me bajé”, dijo en el video, mientras es monitoreado en una sala de observación del hospital de Necoclí.

Contó que después de su presentación, se bajó del escenario, se montó al bus que los transportaba y fue allí donde empezó a sentir como su corazón se empezaba acelerar y a desvanecerse.

“Mi gente gracias por preocuparse ya estamos mejor. Gracias a todos”, agradeció a sus seguidores por la preocupación, al tiempo que reveló la causa de su desvanecimiento “no tomar redbull Y comer a tiempo es mi consejo”.

“Agradezco al cuerpo médico que me atendió, a los médicos, a los enfermeras y a todo el pueblo en Necoclí”, dijo en un video en su cuenta personal.