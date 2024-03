Fundown Caribe y su labor por eliminar estereotipos

Este año el Día Mundial del Síndrome de Down se conmemora bajo el lema #Elimando los estereotipos.

En este sentido, Fundown hace un llamado para acabar con los mitos y prejuicios que existen.

“Se dice que son niños especiales, que son eternos niños, que son enfermos, que tienen los mismos gustos. Así que nosotros refutamos esos mitos, ellos no son enfermos, el síndrome de Down es una condición genética que va a permanecer con la persona toda la vida, pero que no los priva de sumarse a distintas actividades y tener vida social”.

Sobre los principales desafíos que afrontan las personas con síndrome de Down, menciona que está la parte educativa, lograr que les abran más cupos y que las escuelas estén debidamente preparadas para recibirlos en el aula regular. “Hay una figura muy importante que es el docente de apoyo, debe estar dentro del staff de la institución educativa, esperándolo para acompañarlo en todo su proceso de aprendizaje”.