Mujeres en la ciencia: un largo camino espinoso

La colombiana Nataly Ospina es astrofísica, pero también divulgadora y profesora. Y le preocupa que la divulgación científica recaiga sobre los hombros de las mujeres, lo que supone que se vean obligadas a “estancar su carrera” o dejarla a un lado, mientras los hombres no renuncian a nada y ocupan los puestos de poder.



“Yo tengo seis conferencias esta semana, y es algo que yo disfruto y me encanta, pero, a la hora de reconocimiento profesional, esto no se tiene en cuenta”, lamenta en una entrevista con EFE en Madrid con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra este sábado.