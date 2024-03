“Nuestra razón de ser es la población con discapacidad”: María Poulisse

Aunque reconoce entre risas, dejando a la vista una vez más su amable sonrisa, que no estará en los próximos 25 años, “porque ya tengo 67 años, no soy eterna”, en la fundación han empezado a inculcar en cada uno de sus colaboradores de misión el don del servicio.

Y es precisamente por ello que se ha vuelto fuente de inspiración para aquellos que trabajan de su mano, definiéndola como “el vivo ejemplo del servicio, que hace que cada área de la fundación lleve consigo su paciencia y amor por las personas con discapacidad”.

Por ello, con la satisfacción del deber cumplido le gustaría “que la sociedad y políticos de Barranquilla se den cuenta de la importancia de la inclusión y de las capacidades de la población con discapacidad y doy gracias a los medios de comunicación porque ustedes han exaltado mucho a personas con discapacidad”.

En estos 25 años su terquedad, que confiesa viene de familia, es la que le ha permitido no tirar la toalla y cuando la situación se complica “Cyrilus me da ánimo. Lo mismo hago con él, así que eso es importante. Con el mismo equipo nos alimentamos. Y yo tengo una gran ventaja que yo nací de una familia muy terca. Así que yo no tiro la toalla. Si yo pienso que es posible, voy a buscar la manera lograrlo”.