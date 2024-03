Bajar la brecha laboral entre hombres y mujeres, tarea pendiente en el Caribe

Las iniciativas para darle más cabida a las mujeres por parte de entes gubernamentales, fundaciones, gremios y empresarios, se han implementado.

En el caso de Barranquilla, hay factores que han sido determinantes para que la ocupación laboral femenina haya aumentado. El libro en mención destaca el progreso en la educación de la mujer, la reducción en la tasa de fertilidad y las mejoras en los ingresos familiares. Específicamente, se señala que “la participación laboral de las mujeres pasó de casi 45% en 2008 a 54% en 2022”.

Sin embargo, aún falta mucho por hacer. El mismo documento indica que todavía este ítem es 22 pp menor que el de los hombres. Factores como el fenómeno de las “trabajadoras desalentadas” por la infructuosa búsqueda de empleo; y las normas sociales que asignan a las mujeres en el Caribe colombiano la mayor parte de las responsabilidades del hogar, continúan desalentando el ingreso de ellas al mercado laboral

“A pesar de los avances que hemos tenido en equidad de género todavía persisten algunos desafíos que se deben de enfrentar. Las mujeres, por ejemplo, actualmente tienen dificultades para acceder a puestos directivos, reciben salarios inferiores por trabajo de igual valor y aún más están experimentando barreras para poder equilibrar la vida laboral con la responsabilidad de familiares”, manifestó Oriana Álvarez, directora de Fundesarrollo, respecto la dificultad que encuentran las mujeres en la actualidad para entrar en el mercado laboral.

Agregó que algo que llama la atención, según el último informe presentado por la Fundación, es que son mucho más las mujeres que se están educando en comparación a los hombres y esto no ha afectado en consideración la participación laboral de ellas.

“Hay un tema cultural muy fuerte (en el Caribe) que en la medida en que no se intervenga y no se piense en los planes de desarrollo locales, no se podrá bajar la brecha. Sin lo que se llama la economía del cuidado, por ejemplo, va a ser muy difícil poder bajar y reducir esa brecha que hay en el mercado laboral”, añadió.

Álvarez destacó el trabajo hecho por empresas, donde se han implementado políticas de igualdad de géneros, y programas de gobiernos que apoyan a mujeres emprendedoras. No obstante, hace énfasis en que la discriminación de género persiste en diversos campos laborales (ciencia, tecnología, ingeniería, construcción y cargos de gobierno).

“Básicamente es debido a estereotipos de géneros y barreras culturales. De alguna manera se les inculca a las mujeres que las matemáticas son muy difíciles, que la ingeniería también es compleja, entonces las mujeres terminan estudiando aquellas carreras que no necesariamente el mercado laboral en una región como la nuestra está demandando”, expresó.

El libro en cuestión relata que “aún en 2022, la brecha de género en el desempleo fue de 7,6 pp; es decir, las mujeres tienen tasas de desempleo 1,8 veces más altas que las de los hombres. En contraste con las tres ciudades más grandes, en Barranquilla después de la pandemia la recuperación del empleo ha sido predominantemente masculina. Esto se debió en gran medida al fuerte impacto que generaron las medidas de confinamiento en sectores con una mayor presencia femenina (comercio, servicios sociales y actividades artísticas y de entretenimiento) y al cierre de escuelas y jardines infantiles que indujo la transición de las mujeres a la inactividad. En 2020, en Barranquilla alrededor de 400 mil mujeres abandonaron toda actividad laboral, comparado con 200 mil hombres que lo hicieron”.