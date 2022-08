“Detrás de los camuflados hay amantes del arte”: ganador del Factor X

En su juventud participó en el Factor Xs pero el panorama no fue el mismo que esta vez. En 2006 y 2007 la suerte no estuvo de su lado y no logró llegar a las galas del programa, sin embargo, eso no fue impedimento para volver a concursar.

“Yo llegué al programa con el propósito que los televidentes vieran otra perspectiva de los soldados, pero poco a poco fui recordando una cantidad de momentos por haber participado en ediciones anteriores”, indicó Usprung.

El soldado expresó que el reality fue un espacio de aprendizaje en todas las facetas de su vida.

“El proceso que tuve fue muy significativo tanto en lo personal como en lo profesional, en cada fase que avanzaba, sentía que iba acercándome a un sueño que quería desde joven”.

Usprung recibió 100 millones de pesos tras ser el ganador de esta versión.

“El dinero es una bendición, pero ahora mismo estoy enfocado en el proceso musical. El premio lo pienso disfrutar con mi madre principalmente”.