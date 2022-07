Darío Gómez y las reflexiones que hacía sobre la muerte en sus canciones

Con esta canción Darío quiso dejar un mensaje de superación a través de las dificultades que se pueden vivir durante la vida. Entre sus estrofas hace alusión a la sinceridad y a no perder el tiempo con malas compañías y malos hábitos.

“A mis hijos yo les dejo, este legado de amor. Voy a lucha hasta el fin, de esta vida que me queda. Yo nada me llevaré, todo lo dejo en la tierra. Y solo descansaré, el día que yo me muera”, dice la canción.