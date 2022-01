Danza del Gusano: 40 años de pura confraternidad

Elkin Manuel Murillo, oriundo de Arjona, Bolívar, es otro de los integrantes de la Danza del Gusano. Él hace 15 años hace parte de esta confraternidad, como ellos mismo la llaman. Su amor por las artes y las danzas lo llevó a la Escuela de Danzas Folclóricas Palma Africana. Quedó impactado con todo el trabajo que venía desarrollando Carmen Meléndez y se enamoró de su propuesta

“Mi llegada a la escuela fue a través de un grupo de danzas de Arjona llamado Malí, luego me topé con la directora Carmen Meléndez y aquí me quedé. En los ensayos siempre me he dado cuenta que es una escuela acogedora, más que familia es una confraternidad. La danza va en la sangre, es algo que corre por mis venas y por eso estoy aquí celebrando mi quinceañero”, señaló el bailarín.

Bleidys Fábregas Montenegro es otra de las bailarinas que deleita con sus movimientos. Esta psicóloga tiene más de 15 años de estar danzando con el bombacho verde, distintivo de esta alegórica agrupación.

“Recuerdo que mi primer hijo tenía un año cuando ingresé, más que un grupo esto es una familia. Aquí hay personas como yo con más de 15 años, con 20 o los mismos 40 que celebramos, lo que la convierte a Carmen en una verdadera maestra, porque la palabra maestra encierra lo que es una madre, que enseña para la vida”, concluyó.