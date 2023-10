“Este no es un libro de chistes, es un verdadero drama”: Dany Hoyos

“He escrito desde hace 20 años, lo que pasa es que no había publicado nada. Después de que se muere mi abuelo, pues llevaba seis meses escribiendo sobre él solamente y de lo que había vivido a su lado. Eso me llevó a pensar que podría salir una novela, porque evidentemente tiene algo de ficción, aun así el mensaje no cambió en nada, porque yo quería que la gente supiera lo bello que era él y la relación que construimos”.

A medida que se pasan las páginas se palpa el relato vivo de un hombre que está perdiendo a su abuelo y que hace una remembranza de cuando era niño, y de todos esos momentos especiales que vivió al lado de ese ser ejemplar que se ganaba la vida como caficultor.