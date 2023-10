“Reírse de los gobiernos es una forma de perderles el miedo”

Luego de ser columnista de la Revista Semana, llegando a ser el segundo más leído del país, Samper Ospina renuncia a la casa editorial en solidaridad con su colega Daniel Coronell, a quien habían despedido. Desde allí, ambos fundaron el portal Los Danieles, una nueva oportunidad para aprovechar el recurso digital.

“Fue una manera más de entender que uno tiene dos caminos siempre en la vida, o lamentarse y quedarse pensando que todo tiempo pasado fue mejor o mirar que oportunidades hay con el presente y con las cosas nuevas para embarcarse en nuevas aventuras”.

Daniel es un reflejo de que el periodismo puede ser más que simples informes, puede ser una herramienta para sacudir conciencias y provocar reflexiones. Ahora, a través de este oficio ha navegado en otros campos.

“Todo esto que tuve al final es un ejercicio de supervivencia de un periodista que se tiene que inventar, pues la forma de armar un proyecto sostenible vendiendo taquilla, vendiendo libros vendiendo vistas en YouTube”.

Detrás de un periodista apasionado, hay un hombre que alguna vez soñó con ser músico. “Tocar bongó y tocar batería yo creo que eso no lo sabe nadie. No bailo muy bien porque soy cachaco, pero tengo buen ritmo porque siempre he sido percusionista y tocaba la batería”.