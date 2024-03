La apuesta de la Filarmónica Joven por integrar música con danza

Como “un hito de gran importancia” calificaron la nueva propuesta artística de la Filarmónica Joven de Colombia que lleva por nombre 'Cuerpos en Movimiento' que se lleva a cabo en el marco de su proyecto de Cooperación Artística Internacional con Francia.

Para este nuevo proyecto la orquesta se acompaña con la Compañía Cuerpo de Indias, un destacado cuerpo de danza contemporánea que impulsa el proyecto de vida de jóvenes cartageneros y colombianos que tiene como núcleo profesional a El Colegio del Cuerpo de Cartagena.

“Estamos apostándole a la innovación en los procesos de formación para los jóvenes artistas colombianos, en los campos de la danza y la música sinfónica, con el propósito de inspirar una nueva generación de artistas visionaria, empoderada y resiliente, comprometida con el desarrollo de un país más justo, equitativo e innovador”, expresó Juan Andrés Rojas, director ejecutivo de la Filarmónica Joven de Colombia.

De acuerdo con La Joven, la propuesta artística no solo une la música “clásica” con la danza contemporánea, sino que, también, “reúne a los músicos y bailarines en un mismo espacio, en el que se abandonarán las tradicionales formaciones de las agrupaciones de cámara y orquestas, otorgando la oportunidad de que el músico también haga parte de la danza, de la expresión, de la creación corporal”.

Así mismo, esta nueva puesta en escena busca que el bailarín se acostumbre a la presencia del músico en su espacio, generando un “estado de convivencia interdisciplinar único y altamente emocionante y disruptivo”.

'Cuerpos en Movimiento' se constituye como la primera gira del año de La Filarmónica Joven, que inicia el 15 de marzo con una residencia artística de cinco días en Pontezuela (Cartagena) en la sede de El Colegio del Cuerpo en el que los artistas harán “sinergia para convivir, crear, expresar y sentir”.

Todo esto se hará en torno a un ambicioso reto artístico en el que prepararán un programa “introspectivo, poderoso y bello” conformado por tres piezas musicales: ‘Las Siete últimas palabras de Cristo en la Cruz’, del compositor austriaco Joseph Haydn; el ‘Cuarteto de Cuerdas n°1 Already It Is Dusk’, del polaco Henryk Górecki y ‘Paisajes Caribeños’, del joven compositor colombiano cartagenero Ludsen Martinus.

