'The Crown' recibe el mayor número de nominaciones en los BAFTA de TV

La última temporada de la serie de Netflix sobre la casa real británica, 'The Crown', recibió este miércoles el mayor número de nominaciones para los premios BAFTA de televisión, ocho en total.



Pese a encabezar las candidaturas, 'The Crown' no competirá por el gran premio de la gala que se celebrará el 12 de mayo, el de mejor serie dramática del año, por la que competirán 'The Gold' y 'Happy Valley', de la BBC, 'Slow Horses', de Apple TV, y 'Top Boy', de Netflix.