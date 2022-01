Cuando Andrés Salcedo tomó y oyó salsa con los terroristas de Múnich 72

Desde la primera noche que llegamos al barcito del judío, tuvimos, en la mesa de al lado, cinco vecinos, que, como nosotros, venían todas las noches. Eran amistosos pero no daban la impresión de querer mezclarse con nadie. Tenían pinta de latinos, pero no lo eran. ¿Serían periodistas, como nosotros?, nos preguntábamos Robertico De la Cruz y yo. Sinceramente, no parecían. Cuando uno lleva años en el oficio puede casi oler quién lo es y quién no lo es.

El judío, que hablaba con ellos en inglés, les llevaba cada noche a la mesa una botella de algo que, según creo recordar, podía ser uno de esos aguar dientes secos, alemanes u holandeses, hechos de fruta, pero a nosotros, a Robertico y a mí, suspicaces como buenos latinos, nos parecía que no se lo bebían y que lo ordenaban tan solo para poder estar sentados y a gusto escuchando aquella música que a todos nos volvía el corazón de mantequilla.

Después de dos o tres horas, los cinco hombres se marchaban y al salir del local nos picaban el ojo, que suele ser una señal de empatía en casi todas las culturas que yo conozco.