“Reduciremos los desfiles del Carnaval de la 44 por seguridad del público”

El Carnaval de la 44 solo tendrá desfiles este año alrededor de la carrera 44, de manera reducida. Así lo confirmó a EL HERALDO Édgar Blanco, presidente de la Asociación de Grupos Folclóricos del Departamento del Atlántico (AGFA) y director del Carnaval de la 44, que sostuvo que ha sido suprimido de la agenda la Conquista del Carnaval, desfile que tradicionalmente se realiza sobre la carrera 8 el Martes de Carnaval.

Otra de las novedades es que la Gran Parada de Tradición Carlos Franco, que se cumple el Domingo de Carnaval, este año no recorrerá la carrera 21, sino que se traslada a la Carrera 44. “El desfile sobre la carrera 21, implica tomarse un tramo de seis kilómetros, para ello se requiere una inversión en vallas de casi 300 millones de pesos y otros 100 millones en personal logístico y no tenemos los recursos, ni queremos ser irresponsables. No queremos que después de las fiestas se dispare la ocupación de las camas Uci”.

Blanco agregó que lo que han planteado son dos desfiles reducidos sobre la carrera 44 el Sábado y Domingo de Carnaval. “Lo que estamos planteando es un espacio de dos cuadras desde la calle 74 a la 70, colocar allí unas terrazas carnavaleras que albergarían a unas seis mil personas y estos desfiles se transmitiría a través del Canal Uno. La idea es exigir el carné de vacunación y tener así un mayor control del aforo, porque normalmente a nuestros desfiles asistían unas 260 mil personas y soy sincero no tenemos el dinero, ni la logística para hacerlo”.