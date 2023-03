Luego de 10 años, Imagine Dragons volvió a Colombia en el Mercury World Tour

Reconoció que aunque Imagine Dragons no forma parte de las influencias de Lika Nova, siente ciertas coincidencias en el estilo de algunas de sus canciones.

El grupo abrió la noche con No me dejes caer a la que siguió Corriente, mientras que para la tercera, Rojas pidió al público encender las luces de su celular para acompañar el sencillo Desprevenido, a lo que el público no dudó en responder.

Lo que sigue para ellos es el Estéreo Picnic, que este año será del 23 al 26 de marzo en el Club de Golf de Briceño, cerca de Bogotá.

"Vamos a hacer vibrar esta arena para que Imagine sepa que Bogotá tiene el mejor público del mundo. Así que todo el mundo por favor salte"", dijo Rojas al despedirse del público mientras interpretaba "Una apuesta".