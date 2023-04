"Como mujer debía tocar mejor que los hombres"

La flautista fue una de las primeras mujeres en tocar Charanga. Sin embargo, inicialmente su vida giraba en torno al Jazz, hasta que en un punto de su trayectoria el músico Mauricio Smith le preguntó si quería tocar ese ritmo.

“Yo le dije que sí aunque yo no sabía nada de esa música. Entonces yo llamé a un número que él me dio y de repente ya yo tenía un trabajo en la Típica New York”, dijo Brachfeld.

A partir de ahí su historia de amor con esta música inició. Aunque en ese punto de la historia musical latina en Nueva York era dominada mayormente por hombres, Andrea supo ganarse su lugar al son de su flauta.

Leer también: El Carnaval de las Artes 2023 celebra a sus homenajeados

“Yo tuve la suerte que mis padres nunca me dijeron que podía o no podía hacer, me criaron de una forma independiente. Por eso, no tenía en mi mente que si soy mujer no podía hacer eso. Yo pensaba que si era músico y yo quería tocar”.

Y aunque reconoció que nunca le hicieron algún comentario por ser mujer, tocar charanga y aún más de no tener ninguna relación con el Caribe sí confesó que debía esforzarse más para sobresalir.

“Yo me di cuenta que como mujer tenía que tocar mejor que un hombre; entonces, tocando la música como yo la toqué, porque estudié mucho y continúo haciéndolo, una vez que alguien la escuche no puede decir nada por ser mujer”, precisó.