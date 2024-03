Cleovis Padilla, 41 años sirviendo sonrisas con sabor a frozo malt

Con su impecable uniforme de rayas azules, corbatín rojo, delantal y una sonrisa cálida, este hombre de 65 años logró convertirse en el mesero más antiguo y reconocido de la emblemática Heladería Americana.

El pasado viernes 15 de marzo, el calendario marcaba que la anhelada fecha de jubilación de Cleovis había llegado. Ese día, sostuvo por última vez las bandejas que por 41 años cargaron el peso de su esfuerzo.

Fueron cuatro décadas portando un delantal que nunca pasaba desapercibido, no solo por sus colores llamativos, sino por el simbolismo detrás de una prenda que ha acompañado a los barranquilleros en 88 años, sosteniéndose en el tiempo como la heladería más tradicional de la ciudad.

A lo largo de los años, la Heladería Americana ha superado desafíos y adversidades, adaptándose a los cambios del mundo moderno sin perder su esencia. Esa misma de la que con nostalgia se despidió Cleovis, en la sede ubicada en la carrera 43 con calle 72, en el norte de la ciudad.

“Logré entrar a la heladería por recomendación de una señora. Recuerdo que para la entrevista me atendió uno de los socios y me dijo que regresara al día siguiente. Cuando ya terminaron los papeleos, me dijo que esa misma tarde podía empezar y desde entonces fueron 41 años ahí metido”.