“Comencé a pensar en el medioambiente por mis hijos”, Claudia Bahamón

En su interpretación, la conciencia ambiental debe cultivarse desde los pequeños actos, es por ello, que Claudia más allá de su papel como presentadora de televisión ha destinado un espacio en sus redes sociales para conversar sobre el tema.

“Estoy convencida de que estamos en un momento de profunda crisis en muchos sentidos, pero que no podemos quedarnos en los retos, sino que debemos superarnos, cada uno desde sus áreas, pero sumando al cambio”.

A esta conversación también integra lo que para ella son dos factores importantes: el primero es el trabajo con las comunidades y el segundo, es la restricción en compras que son nocivas.

“En mi proceso me he preocupado por reconfigurar las cosas que se consumen en mi casa, que nada lleve plástico o que venga en empaques contaminantes, así mismo por entrar a las comunidades para generar no sólo conciencia, sino también acciones de transformación”.