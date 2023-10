Cinco centenarios entregan sus consejos para vivir a plenitud

Elvia Bety Solano Narváez tiene 100 años, nació en Pueblo Nuevo, Córdoba. “Yo tuve diez hijos, entre esos a un par de mellas. Pero cualquier día los médicos dijeron que me iban a operar para que no pariera más. Y hasta ahí llegó la paridera”, relata entre risas, haciendo gala de una voz portentosa. Su memoria aún le permite recordar que sus padres se separaron cuando ella aún estaba muy pequeña. “Yo me acostumbré a comer de todo, porque mi mamá tenía crías de gallinas, cerdos, patos, chivos, de todo…”, detalla sin tropiezos, hasta divisar la fecha cuando se conoció con el que sería el padre de sus diez hijas.

“Él era un hombre trabajador y muy bueno conmigo. Me trataba con cariño, jamás me pegó, ni me gritó. Pero un día se enamoró de una muchacha y se fue a vivir a una finca, donde trabajó y tuvo hijos”. Sobre esta página de su vida cuenta con mucho orgullo que sus hijastros aprendieron a quererla mucho, en respuesta al amor que ella les prodigaba: “Ellos no tenían la culpa del error que cometió su papá. Por eso a mí nunca se me ocurrió ir a pelear con la mamá de esos pela’os. Ella estaba en su puesto y yo en el mío. Lo único que le pedía al papá era que no abandonara a mis hijos”.