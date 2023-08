Cinco años sin Aretha Franklin, “la mejor cantante de todos los tiempos”

Combinó temas originales con versiones de los Beatles -en el disco ‘This girl's in love with you’- o los Rolling Stones (‘Satisfaction’), y no se achantó cuando decidió sustituir a su amigo Luciano Pavarotti, que se sentía enfermo, e interpretó una aclamada versión del ‘Nessum dorma’ en la ceremonia de los Grammy en 1998.

En total, consiguió 18 de estos premios musicales, y actuó en actos como las tomas de posesión presidenciales de Jimmy Carter, Bill Clinton y Barack Obama (todos demócratas), ante el papa Francisco o la Superbowl.