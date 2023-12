Más de 10 años grabando con el inolvidable Joe Arroyo significaron para Chelito una de las más grandes fortunas. Y es que pudo acompañarlo en los momentos más exitosos de su carrera.

“Terminar siendo coprotagonista de ‘La Rebelión’ y ‘En Barranquilla me quedo’ fue algo inexplicable. Grabar al lado de mi ídolo siendo mis primeras grabaciones a su lado son recuerdos que guardaré por el resto de mi vida”.

Joe nunca te olvida y es imposible que Chelito olvide a su ídolo. Es por ello que desde el 2016 le dio a conocer al mundo su orquesta ‘Chelito De Castro’ como un tributo a la leyenda salsera.

“Yo formé una banda para hacerle un tributo a Joe. Para que la gente, después de Joe haber fallecido, mantuviera vigente su música. Hay mucha gente que en las presentaciones y en las redes sociales me escribe agradeciéndome por mantener viva la música de Joe”.

La felicidad de este barranquillero encuentra su razón de ser en la música que fluye a través de su vida. Cada acorde que crea, cada nota que interpreta le recuerda que vivió para hacer arte.

“La música en mi vida es todo. Yo no tengo un rato de aburrimiento porque si estoy sentado en una banca, estoy pensando en un tema musical. Yo he sido feliz porque he tenido la música en mi vida”.