‘Champeta Paradise’: el legado de Ernesto McCausland restaurado

A partir de ahí se puso en marcha el proyecto, pero nunca vio la luz.

“Nunca supe qué pasó con la película y hay gente que conocía del proyecto y me preguntaba, pero no sabía qué decirles. Nunca supe qué había pasado con la película hasta ahora que me entero que sí va a salir y me alegró mucho saberlo”, agregó el cantante que finalizó diciendo que le gustaría una segunda parte.