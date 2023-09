Cerveza artesanal: una bebida, un plan y una tradición

La ruta de la cerveza artesanal sigue en el corazón de la ciudad, Barrio Abajo, ‘Tres Quince’ es una de las marcas que más propuestas posee en su carta. Esta en particular destaca por dos cosas, su ambiente diversificado y las cervezas de temporada que ofrecen. Sobre esto último el recorrido es amplio, pero nada más pintoresco que probar una cerveza de guayaba agria llamada ‘Mirla’, como el pájaro que come guayaba. Esta sostiene esas notas ácidas que se contrastan con un poco de dulzor para convertirla en una de las más refrescantes. Por otra parte, está la ‘Sangre de marimonda’, que preparada a base de corozo es una explosión de sabor. La concentración frutal está balanceada al máximo, tanto que de primera impresión no parece una cerveza hasta que los demás ingredientes se instalan en el paladar. Pero si se busca algo más exótico, aparecen ‘Lágrima de caimán’ que es de limonada de coco y la ‘Centurión de la noche’, una cerveza negra a base de café con mucho carácter.

En su programación incluyen cine foros y tertulias con expertos en distintas temáticas.