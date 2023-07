“Celia Cruz para siempre”, el homenaje de Miami a la salsera más popular

Omer Pardillo, que fue el representante de Celia Cruz y hoy dirige una fundación que lleva su nombre, dice a EFE horas antes de la inauguración de la exposición "Celia Cruz Forever" que se trata de un "pequeño museo" con objetos que pertenecieron a la cantante y que muestran como era en escena y en su vida privada.

"Yo tuve el gusto de conocer a las dos Celias, la del escenario, la explosión de colores, de música, de una energía vibrante, de una amplia sonrisa, y la otra. Fuera del escenario -dice- no era tan folclórica. Era una mujer que hablaba un tono muy bajo, no le gustaban los escándalos, no le gustaba la bulla".