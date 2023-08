Cantante Julio César Rojas se defiende de acusaciones por caso Nicolás Petro

En medio de las audiencias se han revelado diferentes audios, llamadas y chats en los que se mencionan diferentes nombres de políticos, e incluso el de un artista vallenato: Julio César Rojas, quien estuviera en la agrupación de Juancho De la Espriella, al que se menciona su nombre como transportador de dineros.

“Mi primo va mañana para Barranquilla, le podría decir a él que lleve 50 más, y él es de confianza, claro dice Day, Julio César. Le manda a él su Instagram @Juliorojasdiaz, el cantante, el de tu cumpleaños y le envía el perfil de Instagram del artista”, explicó el fiscal.

En ese sentido, el joven artista se defendió y desligó su nombre de todo el escándalo a través de un comunicado y un vídeo publicado en sus redes sociales.

“Yo Julio Rojas no me he prestado ni para recibir dinero, ni para llevar dinero, ni para entregar. Absolutamente nadie ha recibido una llamada, un mensaje que me pidan o me ofrezcan llevarle dinero de algún tipo a alguna persona. Así que no entiendo por qué razón están usando y salió mi nombre en esas conversaciones y pusieron mi perfil en esa audiencia pública que la vio prácticamente todo el país”, inició el jóven.

Rojas también comentó sentirse “bastante extraño” porque considera no tener nada que ver con todo lo que está sucediendo.

“Como dicen por ahí: ‘El que nada debe nada teme’, entonces yo estoy puesto a cualquier indagatoria, a cualquier declaración que deba dar. Aquí estoy presto para lo que sea”, agregó.