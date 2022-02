Carolina Gaitán y su sensibilidad para darle vida a Pepa Madrigal

R.

Creo que es importante como empieza a abrirse la mente de un artista cuando empieza a ser consciente de que cantar y actuar van de la mano; por ejemplo, cuando yo estudié actuación en el Instituto de Teatro y Cine Lee Strasberg, de Nueva York, pues era muy raro más bien que alguien no hiciera las dos cosas, así que por allá comencé a ser consciente de que están íntimamente ligadas, y me siento afortunada de que a lo largo de mi carrera lo he podido hacer, entonces muchas veces pasa que hago personajes biográficos en los que interpreto cantantes o termino haciendo la cortinilla de la serie o me asignan la responsabilidad de grabar la canción del cabezote de la novela.

En mi más reciente experiencia en Encanto soy la voz hablada y cantada de Pepa Madrigal tanto para el público hispano como el de habla inglesa, así que si te das cuenta estas dos facetas no pelean para nada. Considero que es importante no dejar de hacer nunca música, de estar lanzando canciones, en ese orden de idea nunca voy a dejar de hacer la una y la otra, y así el público me va a mantener en su mente como la actriz y cantante que soy.